Форвард киян розкритикував суддівську бригаду Катерини Монзуль.
Владислав Ванат, ФК Динамо Київ
16 травня 2023, 12:52
Нападник київського Динамо Владислав Ванат не зможе допомогти своїй команді у найближчих трьох матчах через дискваліфікацію. Про це повідомляє прес-служба УАФ.
21-річного українця дискваліфікував Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ за прояви дискримінації після матчу 16 туру УПЛ проти Інгульця (0:2), який обслуговувала суддівська бригада на чолі з Катериною Монзуль.
Також Ванат отримав два матчі бана умовно, а Динамо оштрафовано на 100 тисяч гривень.
Рішення може бути оскаржене до Апеляційного комітету УАФ.
Нагадаємо, після матчу з Інгульцем футболіст заявив, що не бачив у жодному топ-чемпіонаті, щоб жінки судили чоловічі ігри.
Цього сезону Ванат провів 35 матчів, у яких забив 12 голів та віддав три результативні передачі.
Раніше УПЛ оголосила імена найкращого гравця та тренера минулого 26 туру УПЛ.