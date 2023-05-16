Україна

Форвард киян розкритикував суддівську бригаду Катерини Монзуль.

Нападник київського Динамо Владислав Ванат не зможе допомогти своїй команді у найближчих трьох матчах через дискваліфікацію. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

21-річного українця дискваліфікував Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ за прояви дискримінації після матчу 16 туру УПЛ проти Інгульця (0:2), який обслуговувала суддівська бригада на чолі з Катериною Монзуль.

Також Ванат отримав два матчі бана умовно, а Динамо оштрафовано на 100 тисяч гривень.

Рішення може бути оскаржене до Апеляційного комітету УАФ.

Нагадаємо, після матчу з Інгульцем футболіст заявив, що не бачив у жодному топ-чемпіонаті, щоб жінки судили чоловічі ігри.

Цього сезону Ванат провів 35 матчів, у яких забив 12 голів та віддав три результативні передачі.

Раніше УПЛ оголосила імена найкращого гравця та тренера минулого 26 туру УПЛ.