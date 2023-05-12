Україна

УАФ відреагувала на продовження судового усунення Андрія Павелка.

Українська асоціація футболу на своїй сторінці у Facebook опублікувала чергову заяву щодо усунення з посади президента УАФ Андрія Павелка.

Нагадаємо, раніше Печерський суд Києва продовжив термін відсторонення Павелка з посади до 9 липня.

"До уваги ЗМІ! Сьогодні відбулося судове засідання щодо чергової спроби "відсторонити" від займаної посади Андрія Павелка.

Вкотре нагадуємо, що рішення суду, яким уперше було частково задоволено клопотання прокурорів про тимчасове "відсторонення" Андрія Павелка не вступило в законну силу та оскаржується в апеляційній інстанції. На сьогоднішнє рішення суду також буде подана апеляція.

Андрій Павелко, як і генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький, продовжують виконувати свої посадові обов’язки. Просимо ЗМІ уважно перевіряти інформацію та не вдаватися до маніпуляцій у темі судового переслідування представників УАФ", - йдеться у заяві УАФ.

Раніше УАФ висловилася щодо використання системи відеоповторів у матчах УПЛ.