Україна

Керманич луганчан — про перемогу над Інгульцем.

У рамках 27-го туру української Прем'єр-ліги луганська Зоря здобула перемогу над петровським Інгульцем з рахунком 2:0.

Головний тренер луганчан дав коментар після гри.

"На мою думку, не найкраща наша гра, адже початок був важкий. Хлопці переживають, бо бачать турнірне положення команди, коли успіх все ближче і впоратися з емоціями складно. У нас були моменти і для реалізації, і для гри через фланг. В нас це виходило, але набагато пізніше, ніж можна було. Загалом ще багато створених моментів нашими футболістами не реалізовані залишилися. Але в цілому, ми перемогли — тому це добрий результат.



Герреро та Шахов? Що стосується Герреро, ми подивимося на його самопочуття. Зараз стверджувати рано, що саме трапилося, чи то травма, чи то просто спазм. Будемо спостерігати та приймати рішення. Стосовно Шахова, також невідомо чи гратиме він у середу.



Які цілі перед сезоном? Про це складно казати, адже якщо подивитися на склад команди на початку, коли ми грали проти Університаті і зараз, то половини тих гравців вже не є частиною нашого клубу. В другому колі також були зроблені деякі зміни саме у складі, тому що були і травми, і така прикра ситуація з Олегом Данченко. Я казав хлопцям, що якщо ви хочете показувати свої амбіції та гарні результати в команді, наразі, УПЛ це краща можливість для вас усіх. Все залежить тільки від вас. Така настанова була через те, що більшість команди були новачками та молодими гравцями. А коли вже ми почали набирати обертів я казав, що у нас є потенціал для подальших звершень.



Чи економили сили футболісти перед поєдинком проти Шахтаря? Ми тренуємося від гри до гри. І сьогоднішня гра не є виключенням і була дуже важливою для нас. Було важливо перемогти, а вже потім дивитися на наступні матчі", — наводить слова ван Леувена офіційний сайт луганчан.

Нагадаємо, на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу чемпіонату України між Зорею та Інгульцем.