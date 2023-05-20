Україна

Луганці проводять вкрай вдалйи сезон.

У рамках 27-го туру української Прем'єр-ліги луганська Зоря здобула перемогу над петровським Інгульцем з рахунком 2:0.

Як повідомляє офіційний сайт луганчан, команда встановила клубний рекорд.

"Луганська Зоря, здобувши залікові пункти в поєдинку 27-го туру чемпіонату проти Інгульця, досягла нового для себе рекорду, а саме – найбільшої кількості очок в незалежному чемпіонаті України серед команд Прем’єр-ліги – 61 пункт", — йдеться у заяві клуба.

Нагадаємо, на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу чемпіонату України між Зорею та Інгульцем.