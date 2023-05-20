Луганці проводять вкрай вдалйи сезон.
Рекорд, фото Зоря
20 травня 2023, 20:24
У рамках 27-го туру української Прем'єр-ліги луганська Зоря здобула перемогу над петровським Інгульцем з рахунком 2:0.
Як повідомляє офіційний сайт луганчан, команда встановила клубний рекорд.
"Луганська Зоря, здобувши залікові пункти в поєдинку 27-го туру чемпіонату проти Інгульця, досягла нового для себе рекорду, а саме – найбільшої кількості очок в незалежному чемпіонаті України серед команд Прем’єр-ліги – 61 пункт", — йдеться у заяві клуба.
Нагадаємо, на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу чемпіонату України між Зорею та Інгульцем.