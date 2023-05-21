Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу УПЛ, що відбувся 20 травня 2023 року, 15:00.

У рамках 27-го туру української Прем'єр-ліги київське Динамо не залишило шансів Олександрії в боротьбі за четверту сходинку турнірної таблиці.

На полі суперників "біло-сині" залишили за собою перший тайм із двома голами та один пропущеним.

Однак уже після перерви перевага столичного колективу була помітна настільки, що той спокійно оформив ще кілька забитих м’ячів і навіть перерва в матчі через повітряну тривогу не похитнула впевненості киян у власних силах.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Олександрія — Динамо Київ у 27 турі української Прем'єр-ліги-2022/23:

Олександрія — Динамо Київ 1:5

Голи: Сігеєв, 40 — Олександрія, 17, Ванат, 32, Вівчаренко, 72, Логінов, 80 (авт.), Волошин, 82

Олександрія: Шевченко — Скорко, Логінов, Бабогло, Копина (Чубатий, 85) — Рибалка, Сігеєв, Ковалець (Матюшенко, 85) — Мустафаєв, Кулаков (Кобзар, 85), Кожушко (Шулянський, 46).

Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Дячук, Сирота, Вівчаренко — Шепелєв (Рамадані, 81), Андрієвський — Перріс (Караваєв, 81), Буяльський, Кабаєв (Волошин, 81) — Ванат (Гармаш, 66).

Попередження: Кулаков — Кабаєв