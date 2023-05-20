Україна

Динамо Київ розгромило Олександрію в битві за четверту сходинку УПЛ

Матч наприкінці було призупинено через повітряну тривогу, після якої транслятор зробив усе, щоб спокійно додивитись завершення гри ми не змогли.

Олександрія — Динамо Київ, фото УПЛ

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Олександрія — Динамо Київ 1:5

Голи: Сігеєв, 40 — Олександрія, 17, Ванат, 32, Вівчаренко, 72, Логінов, 80 (авт.), Волошин, 82



Олександрія: Шевченко — Скорко, Логінов, Бабогло, Копина (Чубатий, 85) — Рибалка, Сігеєв, Ковалець (Матюшенко, 85) — Мустафаєв, Кулаков (Кобзар, 85), Кожушко (Шулянський, 46).



Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Дячук, Сирота, Вівчаренко — Шепелєв (Рамадані, 81), Андрієвський — Перріс (Караваєв, 81), Буяльський, Кабаєв (Волошин, 81) — Ванат (Гармаш, 66).



Попередження: Кулаков — Кабаєв