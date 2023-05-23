Україна

"Оранжево-чорні" тренуються на базі під Києвом.

Донецький Шахтар продовжує підготовку до важливих матчів української Прем'єр-ліги, в яких вирішуватиметься доля чемпіонського титулу. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Цікаво, що цього тижня "гірники" зіграють проти найближчих переслідувачів — Зорі та Дніпра-1.

У понеділок команда Ігора Йовічевіча працювала на базі спортивного комплексу Святошин під Києвом.

Зазначається, що за індивідуальною програмою працювали одразу чотири футболісти — Мар'ян Швед, Дмитро Різник, Іван Петряк та Мар'ян Фарина.

Найближчий матч Шахтаря проти Зорі відбудеться завтра, 24 травня, о 17:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.