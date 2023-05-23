Україна

Гра відбудеться 6 червня в Ужгороді.

6 червня в Ужгороді один з найкращих бомбардирів в історії чемпіонатів України Євген Селезньов проведе свій прощальний матч. Гра відбудеться на стадіоні Авангард о 17:00. Вхід на подію – вільний.

Свій прощальний матч Євген Селезньов присвячує українським захисникам та захисницям. Тому всі зібрані кошти під час гри будуть витрачені на потреби військових.

Стали відомі усі учасники прощального матчу:

Команда "Помаранчева": Дарійо Срна, Ярослав Ракицький, Василь Кобін, Артем Довбик, Юрій Вірт, Олександр Алієв, Михайло Кополовець, Олександр Горяїнов, Адріан Пуканич, Валерій Федорчук, Сергій Булеца, Олег Герасим’юк, Володимир Єзерський, Віктор Вацко, Володимир Кобельков.

Команда "Біло-блакитна": Євген Селезньов, Андрій Ярмоленко, Денис Бойко, Артем Мілевський, Микола Шапаренко, Георгій Бущан, Артем Федецький, Валерій Лучкевич, Андрій Русол, Олександр Піхальонок, Євген Шахов, Руслан Ротань, Олександр Хацкевич, Юрій Максимов, Олег Шелаєв, Мирон Маркевич, Тарас Михалик, Віталій Лисицький, Олександр Заваров, Віктор Микита.

Серед зірок шоубізнесу в Ужгороді будуть присутні ведучій Андрій Бєдняков та актори Студії "Квартал-95" Євген Кошовий, Олександр Пікалов та Юрій Корявченков. Головними учасниками події стануть українські військові – азовець Давид Касаткін "Хімік", командир інтернаціонального батальйону "Титан" Ігор Номан "Янкі", льотчик-винищувач Вадим Ворошилов "Karaya", заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов "Рідік" та представники 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

5 червня пройде відкрите тренування та пресконференція з учасниками матчу. Про час та місце зустрічі організатори повідомлять представників ЗМІ ближче до події.