Україна

Претендент на чемпіонство в УПЛ звинуватив арбітрів у поганому суддівстві.

Напередодні дніпровський Дніпро-1 поступився полтавській Ворсклі в матчі двадцять восьмого туру української Прем’єр-ліги.

Дніпро-1 — Ворскла 1:2 Відео голів та огляд матчу 24.05.2023

Оскільки матч мав велике значення для чемпіонських перегонів, на нього було призначено бригаду VAR, яка б мала вирішувати всі спірні ситуації безпосередньо на полі.

Однак без чергових скандалів не обійшлось, бо представники СК залишились незадоволеними роботою бригади відеоарбітрів та зробили публічне звернення з цього приводу.

"Вагоме слово VAR. Після неоднозначного пенальті у ворота Дніпра-1 здавалося, що й гру рукою (відставлена у бік, рух назустріч м’ячу) у штрафному Ворскли має оцінювати арбітр. Але Козик так і не дочекався запрошення до монітору (за процедурою сам він не може просити перегляд).

Можливо, головний VARівець Арановський так довго дивився повтори, тому що пригадував своє позбавлення членства у регіональній федерації. Цікаво, чи візьмуть його тепер назад?..

…А давайте порівняємо. Адамюк спершу блокує удар — через VAR призначено пенальті. Танчик спершу грає в м’яч — жовта картка; але ж де штрафний або хоча б кутовий в епізоді з Гуцуляком?! За сутністю моменти схожі — рішення арбітра протилежні, і всі на користь однієї команди. Совпадєніє?

І подібних епізодів у цьому матчі можна знайти ще дуже багато. Такі рішення дуже нервують гравців, тим більше у надважливих іграх. І розрахунок справдився. Той, хто знає та відчуває, зрозуміє, а решті, яка живе у своєму світі, важко щось довести.

…А давайте пригадаємо. Сарапій у матчі в Олександрії на рівному місці "впійманий" жовтою карткою — дискваліфікація на гру проти Динамо. А тепер ще більш зухвало вибитий із гри інший основний центральний захисник (Сваток без лайки поскаржився не невірно призначений аут), і знову перед ключовим матчем. Знову "совпадєніє"?

Дивний випадок. Одна команда весь матч сидить на чужій половині поля, але до 85-ї хвилини лише саме вона отримує попередження (всього було 6 карток гравцям та одна головному тренеру). Дива, та й годі!..

На Авангарді відбулася зухвала спроба вбити найголовнішу інтригу у чемпіонаті. На жаль, вона майже вдалася. "Майже" — тому що ми, попри все, обіцяємо докласти в наступному турі усіх зусиль, аби її відродити", — зробили заяву в дніпровському клубі.

У наступному турі дніпровський Дніпро-1 гратиме вирішальний матч проти донецького Шахтаря.