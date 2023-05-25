Україна

Визначились володарі нагород.

Українська Прем'єр Ліга провела традиційне опитування щодо найкращого гравця та тренера 28-го туру турніру.

В обох випадках перемогу здобули представники полтавської Ворскли, яка обіграла претендента на чемпіонство — Дніпро-1.

Найкращим тренером став Віктор Скрипник, тоді як нагороду найкращому гравцю отримав Ібрагім Кане.

Зазначимо, що до складу експертної ради увійшли Олег Венглинський, Іван Гецко, Сергій Нагорняк, Олександр Сопко, Олег Федорчук, Анатолій Чанцев, Ігор Шуховцев, Степан Юрчишин, Ігор Яворський.

Нагадаємо, що на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу елітного дивізіону чемпіонату України між Дніпром-1 та Ворсклою.