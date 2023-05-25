Україна

Коментар тренера харківської команди після матчу з Інгульцем.

Тренер Металіста 1925 Олег Голодюк прокоментував виїзну нічию 0:0 у матчі проти Інгульця.

"Дуже нервова, бойова гра. Багато емоцій хлопці віддали. Видно, що останні тури, на всіх давить результат, так було і сьогодні. Хлопцям велика подяка за те, що вони дотерпіли. Я думаю, що для нас це очко є дуже важливим.

Не зважаючи на те, що ми грали майже весь другий тайм у меншості... Знову ж таки, майже кожен матч ми завершуємо в десятьох... Я думаю, що нічия закономірний результат. У нас були свої моменти, які ми не реалізували. В Інгульця все зводилося до флангових передач з чим наші захисники, на мою думку, гідно впоралися.



План на гру зламався з другою жовтою карткою Жичикова. Після цього все полягало в тому, що потрібно дотерпіти, не дати Інгульцю скористатися цими фланговими передачами. Повторюсь, ми подякували хлопцям за цю нічию. Думаю, що вона сьогодні непоганий результат.

Ще два тури, їх потрібно дограти. На жаль, ще нічого не вирішено, а потім вже можна буде робити якісь оцінки й оцінювати нашу роботу. Ще два тури попереду, а там подивимося.



Сьогодні, знову ж таки, є проблеми перед наступним туром, тому що кожен тур випадають люди через червоні картки, через перебір жовтих. Але нічого. Ми в хлопцях наших упевнені, ще є чотири дні гри, а там подивимося", — цитує наставника офіційний сайт клубу.

Відеоогляд матчу Інгулець — Металіст 1925 доступний на Football.ua.