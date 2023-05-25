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Головний тренер криворіжан — про переможний матч.

У 28-му турі УПЛ Кривбас впевнено обіграв Металіст на своєму полі в Кривому Розі. Головний тренер команди Юрій Вернидуб залишився задоволеним своєю командою.

"Хочу передати вітання місту Кривий Ріг і усім його жителям з приводу майбутнього Дня міста. Дякую команді, що подарувала перемогу. Що стосується безпосередньо матчу з Металістом: була непогана гра, суперник також грав у футбол і мав непогані моменти. На мою думку, ми більше заслужили на цю перемогу. Провели два непоганих м’яча, могли забити ще.

Треба рухатись далі. Залишилося провести дві гри на виїзді: 29 травня в Києві з Металістом 1925, а потім 4 червня в Ужгороді з Дніпром-1. На цьому і фінішує наш чемпіонат. Ще раз велика подяка усім, хто прийшов і нас підтримав. Ми дуже раді, що у нас такі вболівальники. Всіх з перемогою і зі святом!

Дуже велика подяка всім нашим людям, які зробили все для того, щоби цей матч відбувся. Ви бачили, який стався форс-мажор: злива, град. Було дуже багато води на полі. Дякую агрономам і всім технічним працівникам: вони швидко відреагували і зробили все можливе, аби поле було у такому стані, який дозволяв би тут зіграти. Низький уклін всім працівникам клубу.

Соса — новий лідер? Дай Боже! Непоганий футболіст, я про це неодноразово казав. Поки що рано про щось говорити. Все в його руках: як буде працювати, як буде боротися. Цей атакувальний футболіст повинен принести користь нашій команді.

Заміна Соси? Людину ми чекали два місяці. Він нещодавно приїхав і поки не набрав оптимальної форми. Тим більше, Соса збори з нами не проходив. До кожного футболіста я ставлюся з повагою, бережливо. Знову ж, у нас дуже багато травм, а попереду два тури.

Тим більше, гру з Металістом 1925 пропустить через перебір карток Луньов, але повернеться Задерака. Швидко відновився Татарков: вдячний медичному штабу, що швидко підняли його на ноги. Травма була середньої важкості, але — молодець, відновився і готовий грати", — наводить слова Вернидуба офіційний сайт клуба.

Нагадаємо, що на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу чемпіонату України між Кривбасом та Металістом.