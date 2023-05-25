Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу української Прем'єр-ліги, що відбувся 25 травня 2023 року, 17:00.

У 28-му турі УПЛ Кривбас впевнено обіграв Металіст на своєму полі в Кривому Розі. Матч був перенесений на дві години через зливу. Проте це не зіпсувало настрою господарів.

Переможний рахунок забезпечили голи Соси та Капіча — 2:0.

У наступному турі криворізький Кривбас зіграє проти харківського Металіста 1925, а харківський Металіст прийматиме закарпатський Минай.



Кривбас — Металіст 2:0

Голи: Соса, 42, Капіч, 71



Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Бескоровайний, Стецьков, Дібанго (Опанасенко, 88) — Семотюк (Татарков, 65), Луньов (Кораблін, 88), Капіч (Карпусь, 88) — Хомченовський, Дебелко, Соса (Шевченко, 82).



Металіст: Єрмолов — Влага, Ніколишин, Порох (Мизюк, 85), Коррал — Чідомере (Чайковський, 72), Демченко, Ралюченко (Багачанський, 85) — Наумець, Прядун (Коркішко, 72), Рязанцев (Картушов, 72).



Попередження: Луньов, Семотюк, Шевченко