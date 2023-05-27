Україна

Перемога Інтера зіграла на руку Шахтарю, або Дніпру-1.

Інтер переміг Аталанту (3:2) і гарантував місце в груповому етапі Ліги чемпіонів на наступний сезон не тільки собі, а й чемпіону України.

Українська футбольна асоціація минулий сезон завершила на 12-й сходинці в рейтингу коефіцієнтів УЄФА. Через дискваліфікацію росії фактично Україна є 11-ю, а тому чемпіон нашої країни має розпочинати свій шлях в ЛЧ з кваліфікації.

Тим не менше, місце в групі, яке було заброньоване для переможця нинішнього розіграшу ЛЧ, виявилось непотрібним, адже обидва фіналісти вже гарантували собі вихід в групу, тому на вакантний слот відправиться саме чемпіон України.

Нагадаємо, що виграти УПЛ уже в неділю, 28 травня, має шанс Шахтар, який зустрінеться в очному протистоянні з єдиним суперником за це звання — Дніпром-1.