Україна

Президент Шахтаря звернувся до вболівальників з нагоди чемпіонства клубу.

Донецький Шахтар у матчі передостаннього 29 туру української Прем'єр-ліги обіграв Дніпро-1 (3:0) і достроково став чемпіоном України-2022/23.

Президент "гірників" Рінат Ахметов звернувся до вболівальників та привітав їх із 14-м чемпіонством в історії клубу.

"Дорогі друзі! Від щирого серця вітаю вас із чемпіонством! 14-й чемпіонський титул, напевно, один із найважчих та найцінніших в історії нашого клубу. Шахтар його виграв у надскладних умовах, у воєнний час, коли наша країна протистоїть російській агресії. Тому, передовсім, я хочу подякувати захисникам і захисницям України. Тим, хто жертвує собою заради свободи та незалежності України, заради нас і нашого майбутнього. Тим, завдяки кому чемпіонат відбувся, завдяки кому ми можемо грати у футбол, дивитися футбол, завдяки кому ми можемо жити. Сьогоднішній чемпіонський титул ми присвячуємо їм, нашим захисникам – тим, хто просто зараз воює за нашу країну, і тим, хто віддав за неї своє життя.

Цей чемпіонський титул – перший для Ігора Йовічевіча та його тренерського штабу. Мої вітання їм і величезна подяка. Вони здійснили відмінну роботу, зуміли об’єднати гравців довкола спільної мети, мотивуючи та підтримуючи їх протягом усього складного шляху до чемпіонства.



Цей титул – перший для багатьох молодих футболістів «Шахтаря». І я вітаю їх із цим досягненням і дякую за сильний характер, що вони демонстрували в кожному матчі сезону, за величезну волю до перемоги, за яскраву гру.



Вітаю адміністративний і медичний персонал команди, менеджмент та всіх співробітників клубу. Кожен з вас доклав надзвичайних зусиль, аби сьогодні ми могли з радістю й гордістю сказати: «Шахтар» – чемпіон!»



Також я хочу подякувати нашим суперникам, які боролися та утворили нам гідну конкуренцію, які у важкий час знайшли можливість грати і таким чином підтримувати вболівальників та всіх українців, даруючи мільйонам людей позитивні емоції.



Це був цікавий чемпіонат. Важкий, виснажливий, але цікавий. І я радію, що в напруженій боротьбі, яка тривала до останніх турів, переміг «Шахтар». Цю перемогу ми пам’ятатимемо і цінуватимемо, проте ми не святкуватимемо її. Тому що радість від футбольних перемог повернеться до нас тоді, коли ми здобудемо нашу головну перемогу – перемогу України над ворогом, коли ми звільнимо всі наші міста й повернемо мир на нашу землю.



Віримо в перемогу України та всі разом наближаємо її!" — цитує слова Ріната Ахметова офіційний сайт Шахтаря.

Дивитися відео голів та огляд матчу Шахтар — Дніпро-1 ви можете на Football.ua. Також на нашому сайті доступне відео бійки гравців наприкінці цього протистояння.