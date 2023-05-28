Україна

Колектив Ігора Йовічевіча впродовж вирішального тижня чемпіонських перегонів обіграв обидвох прямих конкурентів із однаковим рахунком — 3:0.

Будь-які перегони рано чи пізно досягають свого логічного завершення, після чого, як правило, потрібно визначити переможця. У контексті української Прем’єр-ліги ми вже встигли впритул наблизитись до вирішальних раундів для всіх без винятку ділянок турнірної таблиці, тож залишилось зачекати ще трохи й можна буде підбивати підсумки.

Зокрема, нас дуже цікавила доля чемпіонських медалей, оскільки на початку поточного тижня можна було спостерігати за рідким явищем на наших теренах, коли одразу три команди майже до останнього претендували на "золотий" комплект нагород. Однак донецький Шахтар власними зусиллями зробив так, щоб про жодну інтригу стосовно претензій луганської Зорі на першу сходинку ми більше не говорили (3:0).

Наступним на черзі для колективу Ігора Йовічевіча на черзі стояв матч проти безпосереднього конкурента, що єдиний залишався в перегонах — дніпровського Дніпра-1. І дуже необачно на цьому тлі колектив Олександра Кучера посеред тижня програв полтавські Ворсклі (1:2), після чого "гірники" відмінно розуміли, що виходять на гру проти Зорі не тільки за потенційними трьома очками, а й за можливість збільшити відрив від СК до п’яти очок. А це вже була гучна заява.

Власне, не менш гучна, аніж гол на перших хвилинах надзвичайно відповідального протистояння. Шахтар та Дніпро-1 узагалі нікуди не квапились із перших хвилин, бо елементарний високий рівень напруги заважав їм відчувати себе розкуто. Усе вирішили індивідуальні здібності та рішучість за слушної нагоди. От пробив на дев’ятій хвилині Бондаренко здалеку з правого флангу в ближній кут, та й пробив собі, але Рибак момент не відчув, тому й пропустив.

Від цього епізоду футбол у нас став більш швидким, проте "гірники" намагались за будь-яку ціну втримувати перевагу в атакувальних діях та не дозволяти суперникам набирати обертів. Дніпряни натомість робили все, аби м’яч діставався Довбика в передній лінії нападу, проте нічого було робити форварду, коли поруч із ним постійно перебували то два, а то й усі три футболісти Шахтаря. І як їм це тільки вдавалось, адже й Пеглоу та Бланко віднаходили себе за таких самих умов.

Зрештою, це призвело до того, що в першій половині гри в СК майже не було гольових моментів, за винятком поодинокого пострілу Довбика з центру штрафного, який блокував Ракіцький. Але при цьому "гірники" на рівному місці втратили Коноплю, тож виконувати роль правого захисника доводилось шульзі Михайліченку, що само по собі мало б створювати певні перестороги для господарів поля.

Проте Богдан одразу дав зрозуміти тому-таки Пеглоу кількома фолами, що пройти повз нього буде ще тим завданням, тож Дніпро-1 був не тільки зупинений попереду, а ще й ледь не пропустив другий м’яч. Тут уже всі питання до Сікана повинні були бути до перерви, оскільки кілька його невдалих дій перед штрафним зіпсували непогані гольові моменти.

Але вже на початку другої половини гри Данило цілком виправився за проблеми з реалізацією, коли з передачі Зубкова на хід до правого флангу штрафного навозив воротаря суперників та пробив у порожні ворота. Разом із дальнім влучним пострілом Степаненка вже за чотири хвилини, а також повною відсутністю дій щодо зміни характеру гри від Кучера поперерві, Шахтар не тільки закріпив за собою перевагу, а й поставив під сумнів здатність опонентів забити бодай один м’яч у відповідь.

Звісно, що Дніпро-1 не складав зброї до останнього, проте захист "гірників" упорався з власним завданням, а на завершення зустрічі на нас очікував… Ні, не гала-концерт, присвячений чемпіонському титулу Шахтаря. Чотирнадцятому в історії, до речі. А повноцінна бійка за участі всіх, хто перебував у технічній зоні. Кров, а потім і також кольору картки від арбітрині Катерини Монзуль розлітались потім в усі боки. А вартувало просто не гратись із вогнем та зупинити гру одразу після 90 хвилини. Але ж яке шоу!

У заключному турі донецький Шахтар гостюватиме в полтавської Ворскли, а дніпровський Дніпро-1 прийматиме криворізький Кривбас.



Шахтар — Дніпро-1 3:0

Голи: Бондаренко, 9, Сікан, 55, Степаненко, 59



Шахтар: Трубін — Конопля (Михайліченко, 31), Бондар, Ракіцький, Матвієнко — Степаненко — Зубков (Швед, 82), Бондаренко (Назарина, 82), Судаков, Криськів (Топалов, 71) — Сікан (Келсі, 70).



Дніпро-1: Рибак — Є. Пасіч, Адамюк, Сарапій, Каплієнко (Хайнер, 62) — Танковський (Когут, 66) — Гуцуляк, Піхальонок, Бланко (Рубчинський, 62), Пеглоу — Довбик.



Попередження: Швед — Бланко, Хайнер



На 90+6-й хвилині був вилучений Жоан Пеглоу (Дніпро-1) (неспортивна поведінка).

На 90+6-й хвилині був вилучений Єгор Назарина (Шахтар) (неспортивна поведінка).

На 90+7-й хвилині був вилучений Анатолій Трубін (Шахтар) (неспортивна поведінка).

На 90+8-й хвилині був вилучений Віталій Федорів (Дніпро-1) (неспортивна поведінка/ не на полі).