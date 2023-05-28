Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу української Прем'єр-ліги, що відбувся 28 травня 2023 року, 15:00.

Донецький Шахтар у матчі передостаннього 29 туру української Прем'єр-ліги обіграв Дніпро-1 (3:0) і достроково став чемпіоном України.

Перемогу команді Ігора Йовічевіча принесли забиті м'ячі у виконанні Бондаренка, Сікана та Степаненка.

Також зазначимо, що матч закінчився масовою бійкою футболістів, за підсумками якої Катерина Монзуль показала чотири червоні картки.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Шахтар — Дніпро-1 в украхнській Прем'єр-лізі-2022/23:

Шахтар — Дніпро-1 3:0

Голи: Бондаренко, 9, Сікан, 55, Степаненко, 59



Шахтар: Трубін — Конопля (Михайліченко, 31), Бондар, Ракіцький, Матвієнко — Степаненко — Зубков (Швед, 82), Бондаренко (Назарина, 82), Судаков, Криськів (Топалов, 71) — Сікан (Келсі, 70).



Дніпро-1: Рибак — Є. Пасіч, Адамюк, Сарапій, Каплієнко (Хайнер, 62) — Танковський (Когут, 66) — Гуцуляк, Піхальонок, Бланко (Рубчинський, 62), Пеглоу — Довбик.



Попередження: Швед — Бланко, Хайнер



На 90+6-й хвилині був вилучений Жоан Пеглоу (Дніпро-1) (неспортивна поведінка).

На 90+6-й хвилині був вилучений Єгор Назарина (Шахтар) (неспортивна поведінка).

На 90+7-й хвилині був вилучений Анатолій Трубін (Шахтар) (неспортивна поведінка).

На 90+8-й хвилині був вилучений Віталій Федорів (Дніпро-1) (неспортивна поведінка/ не на полі).