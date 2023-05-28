Україна

Катерина Монзуль показала чотири червоні картки за неспортивну поведінку.

Сьогодні, 28 травня, відбувся матч передостаннього 29 туру української Прем'єр-ліги, в якому донецький Шахтар розгромив Дніпро-1 (3:0) і достроково став чемпіоном України.

Наприкінці матчу на полі сталася масова бійка серед гравців двох команд. У процесі були удари як руками, так і ногами. При цьому найбільше постраждав захисник "гірників" Ярослав Ракицький, якому розбили голову.

Головна арбітриня матчу Катерина Монзуль показала чотири червоні картки за неспортивну поведінку. Червоний колір був показаний перед очима Єгора Назарини, Анатолія Трубіна, Жоана Пеглоу та Віталія Федоріва.

Незважаючи на пошкодження, Ракицький ненадовго зайняв місце у воротах "гірників".

Раніше повідомлялося, що Шахтар став 14-кратним чемпіоном України.