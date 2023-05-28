Україна

Гендир Шахтаря висловився про вигране чемпіонство УПЛ-2022/23.

Донецький Шахтар у матчі передостаннього 29 туру української Прем'єр-ліги обіграв Дніпро-1 (3:0) і достроково став чемпіоном України-2022/23.

Генеральний директор "гірників" Сергій Палкін поділився враженнями від цього протистояння та чемпіонського титулу команди.

"Перш за все хочу привітати наших уболівальників, президента нашого клубу, тренерський штаб, гравців, менеджмент клубу, працівників, тому що це дуже важлива перемога, дуже важливе чемпіонство. Історичне чемпіонство, історична перемога, тому що її здобуто під час повномасштабної війни. Тому це дуже важливо для нас. Це чемпіонство, цю перемогу пам’ятатимуть, я вважаю, роками. Чому воно ще важливе: якщо ви пам’ятаєте, як усе починалося, коли не було тренерського штабу, коли всі іноземні гравці залишили клуб, то ми почали будувати команду з нуля – і ми її збудували.

"Пам’ятаєте, якою яскравою була наша єврокубкова подорож: здобули третю сходинку в групі Ліги чемпіонів, вибили Ренн у Лізі Європи, та й загалом грали дуже гарно, показуючи такий красивий футбол, що подобається вболівальникам. Тому для мене це одне з важливих чемпіонств нашого клубу. І ще раз хочу привітати усіх! А емоції – вони зашкалюють!"



"Для мене це також найбільш пам'ятне чемпіонство. Я зараз розмовляв із гравцями, із Ігором Йовічевічем про те, що для нас це – історія. Адже в такі часи виграти чемпіонство – це багато вартує і це дорого для серця. Тому хочу привітати всіх з цим чемпіонством, а особливо – наших уболівальників!" — цитує слова Сергія Палкіна офіційний сайт Шахтаря.

Дивитися відео голів та огляд матчу Шахтар — Дніпро-1 ви можете на Football.ua. Також на нашому сайті доступне відео бійки гравців наприкінці цього протистояння.