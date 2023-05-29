Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 29-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють полтавська Ворскла та ковалівський Колос.

Полтавська Ворскла прийматиме ковалівський Колос у рамках передостаннього туру української Прем'єр-ліги в боротьбі за місця в єврокубках.

Віктор Скрипник, після перемоги над дніпровським Дніпром-1 (2:1), залучив до стартового складу Павлюка до опорної зони, тоді як Сефері повернеться на лівий фланг атаки.

Ярослав Вишняк, на тлі поразки від київського Динамо (0:3), використав із перших хвилин Мілька в опорній зоні, тоді як Кравченко та Велетень розташуються в трійці атакувальних півзахисників.

Ворскла: Ісенко — Пердута, Чеснаков, Кравець, Бацула — Павлюк, Челядін — Кане, Скляр, Сефері — Степанюк.

Запасні: Домолега, Рамірес, Крупський, Нестеренко, Феліпе, Юрченко, Кулаковський, Черниш.



Колос: Волинець — Золотов, Чоботенко, Чорноморець, Ємець — Богданов, Мілько — Кравченко, Велетень, Мякушко — Безбородько.

Запасні: Маханьков, Фесюн, Новак, Зозуля, Криворучко, Смирний, Ільїн, Болбат, Ісаєнко, Попов, Лисенко.



Гра Ворскла — Колос почнеться о 15:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.