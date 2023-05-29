Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу української Прем'єр-ліги, що відбувся 29 травня 2023 року, 15:00.

У рамках 29 туру української Прем'єр-ліги Динамо протистояло Вересу та здобуло перемогу з розгромним рахунком — 3:0.

Кияни змогли відкрити рахунок лише на початку другої половини гри, алее під завісу матчу все ж зняли усі питання.

Пропонуємо вашій увазі огляд матчу:

Динамо – Верес 3:0

Голи: Рамірес, 49, Гармаш, 89, Волошин, 90+3.

Динамо: Бущан, Сидорчук, Кабаєв (Волошин 65), Рамірес (Гармаш 65), Андрієвський (Шапаренко 77), Караваєв, Дячук, Буяльський (Царенко 77), Сирота, Дубінчак, Беніто (Тимчик 46).

Верес: Когут, Гагун, Вовченко, Блізніченко ( Шарай 66), Кльоц (Годя 73), Пасіч (Дахновський 73), Шарай (Лебеденко 55), Кучеров, Балан, Гайдучик (Шестаков 66), Курко.

Попередження: Сидорчук 25, Шапаренко 82.