Дивіться відео найкращих моментів матчу української Прем'єр-ліги, що відбувся 29 травня 2023 року, 15:00.
Динамо – Верес, фото Динамо
29 травня 2023, 18:50
У рамках 29 туру української Прем'єр-ліги Динамо протистояло Вересу та здобуло перемогу з розгромним рахунком — 3:0.
Кияни змогли відкрити рахунок лише на початку другої половини гри, алее під завісу матчу все ж зняли усі питання.
Пропонуємо вашій увазі огляд матчу:
Динамо – Верес 3:0
Голи: Рамірес, 49, Гармаш, 89, Волошин, 90+3.
Динамо: Бущан, Сидорчук, Кабаєв (Волошин 65), Рамірес (Гармаш 65), Андрієвський (Шапаренко 77), Караваєв, Дячук, Буяльський (Царенко 77), Сирота, Дубінчак, Беніто (Тимчик 46).
Верес: Когут, Гагун, Вовченко, Блізніченко ( Шарай 66), Кльоц (Годя 73), Пасіч (Дахновський 73), Шарай (Лебеденко 55), Кучеров, Балан, Гайдучик (Шестаков 66), Курко.
Попередження: Сидорчук 25, Шапаренко 82.