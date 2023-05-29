Україна

24-річний футболіст вписав своє ім'я до історії.

У рамках 29 туру української Прем'єр-ліги Динамо протистояло Вересу (3:0).

На 49-й хвилині гри голом відзначився Ерік Рамірес. Це означає, що венесуелец забив 2000 гол столичної команди в рамках УПЛ.

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Нагадаємо, що днем раніше Шахтар став першою командою, яка забила 2000 голів у Прем'єр-лізі.

Зазначимо, що перемога над Вересом ніяк не вплине на турнірний розклад для киян, які наступного сезону гратимуть у Лізі конференцій.