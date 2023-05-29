Україна

Головний тренер команди — про перемогу.

У рамках 29-го туру української Прем'єр-ліги Кривбас на виїзді грав проти Металіста 1925 та здобув перемогу з рахунком 2:0.

Головний тренер криворіжан Юрій Вернидуб дав коментар після гри, відзначивши, що його команда ще бореться за єврокубки.

"Все нормально. Якщо виграли — значить, гра давалася. Перший тайм хоча й на 0:0 провели, але команда добре діяла, на мій погляд. Єдине — ми поспішали попереду в атаці. Не було гарної останньої передачі: кожен з наших футболістів намагався якнайшвидше доставити м’яч.

Зате у другій половині тільки вийшли — і на першій же хвилині забили перший м’яч. Потім вже грали з врахуванням, що перемагаємо 1:0. Був момент в кінці зустрічі, який мені дуже не сподобався: гравець суперника міг забивати, але не попав по наших воротах… Але після цього «Кривбас» одразу відреагував і подвоїв перевагу. Тож — перемога за нами.

Хочу привітати всіх вболівальників, палких фанатів криворізького клубу. Міцного здоров’я і нашої найскорішої Перемоги!

Момент, коли могли пропустити? Не буду це коментувати. Це внутрішні командні справи. Ми сядемо, спокійно переглянемо повтор, проаналізуємо і підкажемо, хто і де не дограв до кінця.

Краще зіграти наступний матч в Дніпрі, а не Ужгороді? Я вважаю, що так. Але це не від нас залежить. Є керівництво Дніпра-1 — вони вирішують, де відбудеться матч. Єдине хочу додати. Як би не було — ми ще в грі. Залишився останній тур — і боротьба за п’яте місце триває: є ми, полтавська Ворскла і Олександрія. Дуже цікавий фініш! Я хлопцям сказав: повинні догравати до кінця, а там життя розставить всіх по місцях.

Сподіваюсь, що Шахтар дасть бій Ворсклі? Не хочу навіть на це сподіватися! (посміхається) А хочу, щоб ми зіграли свій матч, а в рівній боротьбі хай переможе той, хто більше заслуговує. Все може статися, але якщо ми робимо все так, як потрібно — Всевишній є, і він нам допоможе", — наводить слова тренера офіційний сайт криворіжан.

Нагадаємо, що на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу чемпіонату України між Металістом та Кривбасом.