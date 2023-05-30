Україна

Амбасадори фандрейзингової платформи UNITED24 хочуть зібрати кошти на важливу справу.

Андрій Шевченко та Олександро Зінченко ініціюють благодійний матч на підтримку України, що відбудеться на Стемфорд Брідж п'ятого серпня.

Метою товариської зустрічі стане збір коштів для відбудови Михайло-Коцюбинського ліцею на Чернігівщині, зруйнованого окупантами в березні 2022 року.

"Амбасадори фандрейзингової платформи UNITED24, зірки футболу Андрій Шевченко та Олександр Зінченко ініціюють благодійний матч на підтримку України Game4Ukraine, що відбудеться 5 серпня в Лондоні. Його мета – зібрати кошти для відбудови Михайло-Коцюбинського ліцею на Чернігівщині, зруйнованого окупантами в березні 2022 року.

Вітаю Олександра Зінченка в команді амбасадорів UNITED24 й підтримую ініціативу Game4Ukraine на стадіоні Стемфорд Бридж. Це можливість для світової футбольної спільноти об’єднатися, продемонструвати свою солідарність і допомогти Україні, допомогти нашим дітям повернутися за шкільні парти, а також знову привернути увагу всієї світової спільноти до війни", — йдеться у заяві Президента України.

Зазначимо, що Челсі вже підтвердив, що декілька легенд команди будуть брати участь у цьому протистоянні.

Андрій Шевченко також дав свій коментар з приводу матчу:

"Благодійний матч для України ми обговорювали з президентом Зеленським рік тому, коли я став першим послом UNITED24. Для організації такого заходу знадобився час. Гра за Україну і заради України буде проходити на стадіоні, який я дуже добре знаю. Це домашній стадіон Челсі Стемфорд Брідж. Я впевнений, що вболівальники Челсі і Арсеналу підтримають цей матч, а також усі, хто любить футбол і хоче висловити свою солідарність з Україною".

Зазначимо, що два капітани обиратимуть свої команди з пулу, до складу якого ввійдуть деякі з найвидатніших футболістів сучасної епохи, а також низка запрошених знаменитостей.

Список зіркових імен із Челсі, загалом футбольного світу та інших країн, які складатимуть команди, стане відомим до серпня.

Цього дня також буде звучати жива музика на стадіоні завдяки концерту біля поля під час тривалої 45-хвилинної перерви.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що DAZN випустив фільм "Лист з України" за участі Андрія Шевченка.