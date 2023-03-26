Команда "трьох левів" продовжує підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією.
Збірна Англії, getty images
26 березня 2023, 16:18
У рамках відбіркового циклу Євро-2024 на нас чекає протистояння між збірними Англії та України, яке пройде в Лондоні на стадіоні Вемблі. Для української команди цей матч стане першим у цьому відборі на континентальну першість, тоді як англійці вже стартували непростою перемогою над збірною Італії з рахунком 2:1.
Напередодні цього протистояння збірна Англії у своєму Twitter опублікувала інформацію з посиланням на сайт платформи UNITED24, на якому можна задонатити кошти на підтримку України.
Зазначимо, що на Twitter-акаунт команди "трьох левів" підписано понад 6 мільйонів людей.
Нагадаємо, матч Англія – Україна у відборі Євро-2024 відбудеться 26 березня у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.