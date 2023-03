У рамках відбіркового циклу Євро-2024 на нас чекає протистояння між збірними Англії та України, яке пройде в Лондоні на стадіоні Вемблі. Для української команди цей матч стане першим у цьому відборі на континентальну першість, тоді як англійці вже стартували непростою перемогою над збірною Італії з рахунком 2:1.

Напередодні цього протистояння збірна Англії у своєму Twitter опублікувала інформацію з посиланням на сайт платформи UNITED24, на якому можна задонатити кошти на підтримку України.

Зазначимо, що на Twitter-акаунт команди "трьох левів" підписано понад 6 мільйонів людей.

Fundraising platform @U24_gov_ua is a global initiative to unite people in their will to support Ukraine:



Here's how you can donate: