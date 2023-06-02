Україна

Наставник сподівається, що в очній зустрічі арбітри не заважатимуть грати у футбол.

Головний тренер Вереса Юрій Вірт розповів про підготовку команди до вирішального матчу сезону з Інгульцем.

"Згадайте матч першого кола, який пройшов у Петровому. Тоді суддя Кривушкін буквально змусив нас виходити на непридатний для гри газон, а потім ще й знущався, почавши свистіти лише в один бік. Звісно, не на користь "Вереса".



Я переглядав останні матчі Інгульця. Кваліфікована команда, кваліфікований тренер, грають у цікавий футбол. Але дуже багато суддівських помилок на користь петрівців, що дозволило їм набрати певну кількість очок.



Погоджуюсь, нас чекає матч з непростим суперником. Але я сподіваюся, що все вирішиться виключно на футбольному полі, в чесній спортивній боротьбі. І що жоден суддя не завадить справедливо визначити, яка команда гратиме в перехідних матчах, а яка залишиться в УПЛ напряму", - цитує наставника офіційний сайт рівненського клубу.

Останній матч сезону Верес — Інгулець відбудеться 4 червня, початок о 15:00. На Football.ua буде доступна онлайн-трансляція поєдинку.