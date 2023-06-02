Україна

Коуч рівненської команди не боїться піти у відставку.

Головний тренер рівненського Вереса Юрій Вірт розповів про підготовку команди до вирішального матчу сезону з Інгульцем, а також прокоментував чутки про ймовірність своєї відставки.

"Футболісти читають інтернет, вони в курсі всіх останніх новин і чуток. Звісно, у них виникають певні запитання, і це нормально. Але я сказав їм не відволікатися, а максимально зосередилися на підготовці до гри з "Інгульцем", яка матиме величезне турнірне значення для всіх нас. Радує, що хлопці поставилися до моїх прохань із розумінням, віддаються на тренуваннях повністю, байдужих немає. Вони — професіонали.



Найважливіше — це виграти заключний матч сезону. Все інше — потім. Пролунає останній фінальний свисток, тоді й визначимо з президентом клубу: як і в якому напрямку рухатися. Поки що всі думки — про Інгулець", — цитує наставника офіційний сайт рівненського клубу.

Останній матч сезону Верес — Інгулець відбудеться 4 червня, початок о 15:00. На Football.ua буде доступна онлайн-трансляція поєдинку.