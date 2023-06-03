Україна

Українець незабаром повинен підписати контракт зі збірною.

Сергій Ребров розповів про свій обговорюваний контракт зі збірною України - в інтерв'ю "сніданку" на 1+1.

"Зараз ми вирішуємо це питання, оскільки контракт із Аль-Айном розрахований до 30-го червня. Тому ми ще не закінчили усі питання з контрактом. Проте дійсно, завтра я вирушаю до Києва та, напевно, 6-го числа, зранку, я буду в столиці України. Я вважаю і сподіваюся, що ми закінчимо усі справи з Аль-Айном.

Тому так, якщо все буде добре, я сподіваюся, ми підпишемо контракт. Збірна України – це дуже велика відповідальність, тому дійсно, я зі своїм штабом почав працювати і вже декілька тижнів ми готуємося до цих наступних червневих ігор, оскільки це дуже важливо для нашої країни. Тим паче у цей час, щоби національна команда презентувала нашу велику державу. Я готуюсь вже певний час. Ми принципово про усе вже домовилися тільки дозвіл Аль-Айна і нічого не треба обговорювати".

Національна команда зіграє проти Німеччини, Північної Македонії та Мальти.