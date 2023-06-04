Україна

Хавбек криворіжан поділився своїми думками після підписання нового контракту.

Півзахисник Кривбасу В'ячеслав Рябов прокоментував підписання нового контракту із криворізьким клубом.

"Дуже задоволений, що мені ще як мінімум на рік запропонували залишитись у рідному місті, рідному клубі. Дуже дякую за це нашому президенту, головному тренеру, генеральному директору. Радий, що залишаюсь гравцем Кривбасу.

За Кривбас усі майбутні криворізькі футболісти вболівають з дитинства та мріють за нього грати. Радий, що я втілив у реальність свою мрію. Впевнений, що попереду у нас з командою класні емоції, нові перемоги. Впевнений, що єврокубки невдовзі приїдуть до Кривого Рогу. На нас очікують великі матчі.

Було дуже приємно, коли я повернувся до рідного клубу. Друга ліга, Перша ліга, УПЛ… Це незабутні спогади. Хочу побажати молодим гравцям вірити у себе та працювати. Все можливо. Треба вірити у себе та йти до своєї мрії.

Як і кожен футболіст хочу грати у основному складі та допомагати здобувати перемоги для нашого клубу, нашого міста. Кривбас — Це Ми!", - наводить слова Рябова прес-служба клубу.

Сьогодні, 4 червня, Кривбас проведе останній матч сезону в УПЛ проти Дніпра-1. Гра розпочнеться о 15:00 за київським часом. Після 29 турів Кривбас набрав 41 очко і посідає сьоме місце у турнірній таблиці УПЛ.