Хавбек криворіжан поділився своїми думками після підписання нового контракту.
В'ячеслав Рябов, ФК Кривбас
04 червня 2023, 10:55
Півзахисник Кривбасу В'ячеслав Рябов прокоментував підписання нового контракту із криворізьким клубом.
"Дуже задоволений, що мені ще як мінімум на рік запропонували залишитись у рідному місті, рідному клубі. Дуже дякую за це нашому президенту, головному тренеру, генеральному директору. Радий, що залишаюсь гравцем Кривбасу.
За Кривбас усі майбутні криворізькі футболісти вболівають з дитинства та мріють за нього грати. Радий, що я втілив у реальність свою мрію. Впевнений, що попереду у нас з командою класні емоції, нові перемоги. Впевнений, що єврокубки невдовзі приїдуть до Кривого Рогу. На нас очікують великі матчі.
Було дуже приємно, коли я повернувся до рідного клубу. Друга ліга, Перша ліга, УПЛ… Це незабутні спогади. Хочу побажати молодим гравцям вірити у себе та працювати. Все можливо. Треба вірити у себе та йти до своєї мрії.
Як і кожен футболіст хочу грати у основному складі та допомагати здобувати перемоги для нашого клубу, нашого міста. Кривбас — Це Ми!", - наводить слова Рябова прес-служба клубу.
Сьогодні, 4 червня, Кривбас проведе останній матч сезону в УПЛ проти Дніпра-1. Гра розпочнеться о 15:00 за київським часом. Після 29 турів Кривбас набрав 41 очко і посідає сьоме місце у турнірній таблиці УПЛ.