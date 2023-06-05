Україна

Зіркові футболісти горять бажанням зіграти на чемпіонаті Європи.

Сьогодні оголосили список футболістів, які візьмуть участь у навчально-тренувальному зборі в Австрії перед виступом команди у фінальному турнірі чемпіонату Європи.

Асистент головного тренера молодіжної збірної України Руслана Ротаня Євген Гресь у своєму Фейсбуці повідомив дві новини. За його словами, у складі національної збірної України знаходяться та горять бажанням зіграти на Євро чотири футболісти молодіжки — Анатолій Трубін, Георгій Судаков, Михайло Мудрик та Владислав Ванат. Поки невідомо, коли саме вони приєднаються до команди. По-друге, через травми на Євро не зіграють захисник Дмитро Капінус, півзахисник Єгор Ярмолюк, нападники Микола Кухаревич та Владислав Супряга.

Австрійський збір синьо-жовтих, приурочений до підготовки до Євро-2023 (U-21), розпочнеться 7 червня. 16-го числа відбудеться товариський матч між молодіжними збірними України та Ірландії (початок — о 19.00 за київським часом).