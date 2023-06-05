Україна

Молодий нападник — про свою результативність.

Нападник Динамо Київ Владислав Ванат прокоментував здобуття титулу найкращого бомбардира команди в сезоні.

"Приємно стати найкращим бомбардиром команди у сезоні але, зізнаюся, хотілося більшого, та через дискваліфікацію, на жаль, не вийшло збільшити кількість своїх голів.

Думаю, в останніх поєдинках міг би відзначитися ще, адже серйозно готувався та був впевненим у тому, що ще заб’ю та покращу свою статистику. Але, в цілому, вважаю, мій перший сезон в Динамо пройшов непогано.

Це все завдяки команді. Певну планку для себе встановив, тож майбутньому постараюся лише покращувати та перевершувати цей результат", — наводить слова нападника офіційний сайт киян.

На рахунку Ваната 12 забитих м’ячів у 25-ти матчах. Йому для цього досягнення знадобилося 1644 хвилини. Також на рахунку Владислава 4 асисти у нинішньому чемпіонаті.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ванат отримав три матчі дискваліфікації за прояви дискримінації.