Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

У червні "синьо-жовті" проведуть три поєдинки, один із яких контрольний, а два інших — у відборі Євро-2024.

УАФ на своєму офіційному сайті оголосила список викликаних футболістів на червневі матчі збірної України.

До основного списку потрапили 27 футболістів, а ще п'ятеро — до резервного.

Зазначимо, що до національної команди викликані Владислав Кочергін з польського Ракува, а також нападник київського Динамо Владислав Ванат.

Також наголосимо на відсутності Олександра Зінченка з Арсеналу, який продовжує відновлення після травми, та Євгенія Коноплянки із Краковії.

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо Київ), Анатолій Трубін (Шахтар), Андрій Лунін (Реал Мадрид).

Захисники: Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Юхим Конопля (усі — Шахтар), Олександр Тимчик (Динамо Київ), Олександр Сваток (СК Дніпро-1), Віталій Миколенко (Евертон), Ілля Забарний (Борнмут), Едуард Соболь (Страсбур), Сергій Кривцов (Інтер Маямі).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков (усі — Шахтар), Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський (обидва — Динамо Київ), Олександр Піхальонок (СК Дніпро-1), Андрій Ярмоленко (Аль-Айн), Руслан Маліновський (Олімпік Марсель), Віктор Циганков (Жирона), Михайло Мудрик (Челсі), Данило Ігнатенко (Бордо), Владислав Кочергін (Ракув).

Нападники: Роман Яремчук (Брюгге), Артем Довбик (СК Дніпро-1), Владислав Ванат (Динамо Київ).

Резервний список: Олександр Караваєв, Микола Шапаренко (обидва — Динамо Київ), Богдан Михайліченко, Мар’ян Швед (обидва — Шахтар), Тарас Качараба (Славія Прага).

Збірна України розпочне навчально-тренувальний збір 8 червня у Бремені. 12 червня "синьо-жовті" проведуть товариський матч проти збірної Німеччини, після чого 16 та 19 червня зіграють відбіркові матчі Євро-2024 проти Північної Македонії та Мальти.

Також зазначається, що ім'я нового головного тренера збірної України, який керуватиме національною командою у червні, буде оголошено найближчим часом.