Україна

Півзахисник киян — про свої показники у цьому сезоні.

Віталій Буяльський вперше у своїй кар’єрі забив більше дев’яти м’ячів у чемпіонаті України протягом одного сезону — 12. Для цього йому знадобилось 2342 хвилини.

Півзахисник киян не розуміє, що допомогло йому забити стільки м'ячі та наголошує, що найбільше його турбують результати команди.

"Навіть не знаю, що саме призвело до покращення моєї результативності. Швидше за все, усе в комплексі – і готуватися почав правильніше, і грати став ближче до нападу, і везіння свою роль зіграло.

Так виходить, що частіше перебуваю у штрафному майданчику, тож і моментів маю більше. Я не зациклююсь на кількості забитих м'ячів – уже багато разів про це говорив. Для мене головне – щоби перемагала команда. Пріоритет – це командні результати", — наводить слова Буяльського офіційний сайт киян.

Нагадаємо, раніше Владислав Ванат прокоментував отримання титулу найкращого бомбардира команди в цьому сезоні.