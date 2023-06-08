Україна

Дізнайся, на що ставити у контрольному матчі нашої національної збірної проти Бундестіму.

У понеділок, 12 червня, відбудеться контрольний матч між збірними Німеччини та України. Гра пройде у Бремені. Цей поєдинок стане 1000-м для німців в історії команди.

Німеччина — Україна: онлайн-трансляція товариського матчу

Для українців ця гра стане підготовкою до двох матчів відбору до чемпіонату Європи-2024 – проти Північної Македонії та Мальти, які відбудуться 16 та 19 червня.

Букмекери не вірять в перемогу України. На тріумф "синьо-жовтих" виставлено коефіцієнт — 7,50. Перемога Німеччини оцінюється у 1,35. Нічия — 5,10.

До речі, за всю історію Україна та Німеччина провели між собою 8 матчів. Німці перемагали 5 разів, ще 3 поєдинки завершились внічию, Україна жодного разу не тріумфувала над Бундестім.

Тож на що ставити?

Попри статус явного фаворита у Німеччини, ми очікуємо побачити результативний матч. Не виключено, що українцям вдасться знайти свій гольовий момент.

Пропонуємо вам звернути увагу на подію "Тотал голів більше 2,5", що оцінюється коефіцієнтом 1,52.

Також цікавим виглядає варіант із "Обидві заб'ють — Так". Коефіцієнт цієї події оцінює показником 1,80.

VBET вважає фаворитом збірну Німеччини, коефіцієнт на перемогу німців складає 1.35, тоді як тріумф українців – 7.50. ЗАБИРАЙ БОНУС 2500 ГРИВЕНЬ ВІД VBET.