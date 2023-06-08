Україна

Запорізькі фанати не зможуть підтримати команду у рідному міста.

Перший із двох перехідних матчів за право залишитися в Українській Прем’єр-лізі проти запорізького Металурга рівненський Верес проведе на стадіоні Україна у Львові, повідомляє офіційний сайт Вереса.

Верес потрапив у стикові матчі через те, що фінішував на тринадцятій сходинці в елітному дивізіоні чемпіонату України.

Металург, своєю чергою, зайняв четверте місце у Першій лізі — другому за силою дивізіоні.

Зазначимо, що матч-відповідь пройде на стадіоні Авангард у Рівному.

Нагадаємо, що матч відбудеться у суботу, 10 червня. Початок гри заплановано на 17:00. Слідкуйте за подіями гри на нашому сайті.