Україна

Команда готується до товариського матчу проти Німеччини.

Збірна України після прибуття в Бремен трошки перепочила, а вже 9 червня провела перше тренування під керівництвом Сергія Реброва.

Футболісти провели ряд традиційних вправ з м'ячем з новим штабом. На відео помітно, що гравців зосереджені, проте в команді панує гарний настрій.

Відео першого тренування команди при Сергії Реброві:

Нагадаємо, вже у понеділок, 12 червня, збірна України проведе товариський матч із Німеччиною. Початок о 19:00 за київським часом.

До початку вечірнього тренування в гості до збірної України завітав мер Бремена Андреас Бовеншульте, який поспілкувався з головним тренером Сергієм Ребровим, висловив українцям свою підтримку та сказав, що для бременців велика честь приймати в себе національну команду України.

Зазначимо, що раніше Валерій Бондар поділився своїми емоціями після прибуття до розташування збірної України.