Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Новий головний тренер "синьо-жовтих" дав прес-конференцію.

Сергій Ребров офіційно став головним тренером збірної України. Наставник підписав контракт на три роки.

У Будинку футболу Ребров дав перше інтерв'ю як головний тренер національної команди.

"Хочу подякувати ЗСУ за те, що бережуть нашу Незалежність, що дають нам змогу спілкуватися про футбол, проводити наш чемпіонат України. Я сам особисто та всі українці надалі допомагатимемо ЗСУ та нашим людям, які постраждали від російської агресії. Я дуже радий повернутися в Україну. Моя родина теж повертається. Я дуже радий, що дружина так сприйняла моє рішення".

Ребров прокоментував думку про те, що на нього чекали у збірній близько двох років.

"Це, можливо, тільки ви чекали на мене два роки. Я ці два роки працював, чув про інтерес збірної України. У мене був контракт, зараз він закінчився. Тепер маю можливість підписати контракт зі збірною.

Що стосується, як кажуть, інституту збірних. Я вважаю, що роботодавець повинен вирішувати, які функції він покладає на мене. Якщо він хоче, щоб я це робив – робитиму із задоволенням. Я це робив у Динамо.

Вважаю, це дуже важливо для всіх національних збірних, адже якщо ти хочеш прогресу гравця".

Ребров прокоментував питання журналіста, який поцікавився у наставника, чи гратиме Ілля Забарний на молодіжному Євро.

"Я не вважаю, що взагалі футболісти зараз дуже навантажені. Особливо Ілля Забарний, який не грав певний час. Я нічого не чув про це. Я впевнений, що якщо я або тренер молодіжної збірної запропонує йому грати, то він ніколи не відмовиться. Я про це не чув.

Що буде далі – подивимось. Виклик гравців – я спілкувався з Ротанем з приводу тих гравців, які поїдуть зараз до молодіжки. Треба зрозуміти, яка збірна більш важлива. Я вважаю, що це національна команда. Подивимось. Якщо хтось вважає, що з Мальтою можна грати будь-якими футболістами – то ми у 2017 році вже грали проти цієї команди... Спочатку потрібно зосереджуватися на національній збірній".

Про те, хто буде основним нападником збірної:

"Травма Яремчука не дозволяє прибути. Я розмовляв з ним. Він вибачився та готуватиметься до сезону у своєму клубі. Ми викликали достатньо нових кандидатів. Вони заслужили бути в національній збірній. Той же Ванат, які останні півсезону показує дуже стабільний футбол. Також Кочергін, за яким я слідкував ще в Зорі. Вважаю, що своїми виступами в Польщі він заслужив на місце в збірній. Подивимось, у нас багато кандидатів".

Про Михайла Мудрика та Руслана Маліновського:

"Є багато гравців, які не отримують тієї практики, яку ми вважаємо задовільною. Але коли вони приїдуть у збірну, то треба дивитися на них. Тому ми створюємо конкуренцію на кожну позицію, щоб подивитись на них у тренувальному процесі. Я не можу вам казати, хто буде в основі. Потрібно почати працювати та у тренувальному процесі вирішити, хто готовий більше".

Про те, що мало часу на підготовку до трьох найближчих матчів:

"А що з цим робити? Ви можете дати більше часу? Я запитував УАФ, чи можна на день або два раніше зібратися. Але зараз це неможливо. Тому, що маємо, те маємо. Подивимось, достатньо це чи ні. Але ми повинні працювати".

Також Ребров зазначив, що склад збірної визначав він.

Про Ярмоленко:

"Я взагалі вважаю, що Андрій зараз у дуже хорошій формі. Я дивлюсь, як він готується в Аль-Айні, як він працює над собою. Тому я тільки порадію поверненню в Динамо. Тут – його рідний дім, впевнений, що на нього чекають", — сказав Сергій Ребров на прес-конференції.

Свій перший матч на чолі з Сергієм Ребровим збірна України зіграє 12 червня в гостях у Німеччини.