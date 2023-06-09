Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Валерій Бондар поділився своїми емоціями після прибуття до розташування збірної України.

Захисник Шахтаря та збірної України Валерій Бондар прокоментував перші дні у розташуванні національної команди під керівництвом нового головного тренера Сергія Реброва.

"Добре почуваємось. Була важка дорога, але ми вже звикли до таких переїздів, тому що коли була Ліга чемпіонів, у багатьох були такі переїзди. Звісно, трішки важко, але поспимо і все буде добре.

Є велике натхнення, великі амбіції та бажання грати. Сьогодні ми познайомилися з новим тренером — це легенда українського футболу та київського Динамо. Звісно, всі уважно слухали його та робили у себе в голові вправи, які пов’язані з тактичними моментами. Трохи познайомились, вивчаємо його стиль гри.

Ситуація в Україні? Звісно, коли ти виїжджаєш з країни, але там залишається твоя родина — батьки, дружина, сім’я… Кожен українець, який зараз знаходиться в Україні, перебуває в небезпеці. Кожен день ми дуже хвилюємось за нашу країну.

Те, що роблять ці дуже погані люди… дуже-дуже боляче сприймається. Та катастрофа, яку вони зробили кілька днів тому — це не можна навіть описати словами, тому що скільки людей загинуло, дуже багато тварин, дуже важко про це говорити. Сильно це сприймаєш до себе.

Ми віримо в ЗСУ. Ми граємо і живемо завдяки їм, тому що вони захищають нас і ми можемо робити свою роботу. Кожен день ми будемо дякувати за те, що можемо жити і робити свою справу. Хочу побажати їм сил, удачі та всього, що тільки можна, щоб вигнати цих покидьків з нашої країни", - сказав Бондар в ефірі YouTube-каналу УАФ.

Нагадаємо, вже у понеділок, 12 червня, збірна України проведе товариський матч із Німеччиною. Початок о 19:00 за київським часом.