Колишнього форварда київського Динамо було визнано найкращим за підсумками голосування вболівальників.
Назарій Русин, ФК Зоря
13 червня 2023, 19:19
Нападника луганської Зорі Назарія Русина було визнано найкращим гравцем "чорно-білих" за підсумками сезону за версією вболівальників. Про це повідомляє прес-служба клубу.
За підсумками голосування вболівальників 24-річний форвард, який є вихованцем київського Динамо, набрав найбільшу кількість голосів.
Минулого сезону Русин провів 30 поєдинків, у яких забив 13 голів та віддав шість результативних передач.
Зазначимо, що нещодавно Назарій отримав дебютний виклик до збірної України, але не потрапив у заявку на минулий товариський матч проти Німеччини (3:3).
Раніше повідомлялося, що Русин претендує на звання найкращого гравця УПЛ за підсумками травня-червня в УПЛ.