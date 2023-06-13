Україна

Колишнього форварда київського Динамо було визнано найкращим за підсумками голосування вболівальників.

Нападника луганської Зорі Назарія Русина було визнано найкращим гравцем "чорно-білих" за підсумками сезону за версією вболівальників. Про це повідомляє прес-служба клубу.

За підсумками голосування вболівальників 24-річний форвард, який є вихованцем київського Динамо, набрав найбільшу кількість голосів.

Минулого сезону Русин провів 30 поєдинків, у яких забив 13 голів та віддав шість результативних передач.

Зазначимо, що нещодавно Назарій отримав дебютний виклик до збірної України, але не потрапив у заявку на минулий товариський матч проти Німеччини (3:3).

Раніше повідомлялося, що Русин претендує на звання найкращого гравця УПЛ за підсумками травня-червня в УПЛ.