Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Форвард Зорі — про приїзд в головну команду країни.

Нападник збірної України Назарій Русин висловився про виклик до лав головної команди країни.

"Потрапити у національну збірну — мрія кожного футболіста. Вперше я прочитав про це в інтернеті. Потім мене почали усі вітати, а далі я зв'язався з адміністраторами команди та дізнався про виклик", — сказав Русин в інтерв'ю ВЗБІРНА.

У поточному сезоні Русин провів 29 матчів за Зорю у всіх турнірах: на його рахунку одинадцять голів та шість результативних передач.

Для 24-річного футболіста це дебютний виклик до національної команди. Він замінить форварда Брюгге Романа Яремчука, який пропустить червневий збір через травму.