Форвард Зорі — про приїзд в головну команду країни.
Назарій Русин, скріншот ВЗБІРНА
12 червня 2023, 15:55
Нападник збірної України Назарій Русин висловився про виклик до лав головної команди країни.
"Потрапити у національну збірну — мрія кожного футболіста. Вперше я прочитав про це в інтернеті. Потім мене почали усі вітати, а далі я зв'язався з адміністраторами команди та дізнався про виклик", — сказав Русин в інтерв'ю ВЗБІРНА.
У поточному сезоні Русин провів 29 матчів за Зорю у всіх турнірах: на його рахунку одинадцять голів та шість результативних передач.
Для 24-річного футболіста це дебютний виклик до національної команди. Він замінить форварда Брюгге Романа Яремчука, який пропустить червневий збір через травму.