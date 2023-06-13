Також стали відомі номінанти на звання найкращого тренера чемпіонату України.
ВЛАДИСЛАВ ВАНАТ, ФОТО ДИНАМО
13 червня 2023, 18:39
Українська Прем'єр-ліга на своєму офіційному сайті оголосила імена претендентів на звання найкращого гравця та тренера чемпіонату України за підсумками травня та червня.
На нагороду найкращому гравцю претендують четверо футболістів:
- півзахисник Шахтаря Артем Бондаренко — п'ять матчів, два голи та один асист;
- хавбек Ворскли Олександр Скляр – шість матчів, три м'ячі та один асист;
- нападник Динамо Владислав Ванат — чотири матчі, три м'ячі та один асист;
- форвард Зорі Назарій Русин — шість матчів, три м'ячі та один асист.
Проголосувати за одного із кандидатів можна тут.
На нагороду найкращому тренеру претендують:
- Ігор Йовічевіч із Шахтаря – шість матчів, п'ять перемог та одна нічия;
- Патрік ван Леувен із Зорі – шість матчів, п'ять перемог та одна поразка;
- Віталій Пономарьов із Руху – шість матчів, три перемоги, дві нічиї та одна поразка;
- Віктор Скрипник з Ворскли — шість матчів, чотири перемоги та дві поразки.
Проголосувати за одного із кандидатів можна тут.
Голосування триватиме до понеділка, 19 червня, до 13:00 за київським часом.