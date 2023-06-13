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Також стали відомі номінанти на звання найкращого тренера чемпіонату України.

Українська Прем'єр-ліга на своєму офіційному сайті оголосила імена претендентів на звання найкращого гравця та тренера чемпіонату України за підсумками травня та червня.

На нагороду найкращому гравцю претендують четверо футболістів:

- півзахисник Шахтаря Артем Бондаренко — п'ять матчів, два голи та один асист;

- хавбек Ворскли Олександр Скляр – шість матчів, три м'ячі та один асист;

- нападник Динамо Владислав Ванат — чотири матчі, три м'ячі та один асист;

- форвард Зорі Назарій Русин — шість матчів, три м'ячі та один асист.

Проголосувати за одного із кандидатів можна тут.

На нагороду найкращому тренеру претендують:

- Ігор Йовічевіч із Шахтаря – шість матчів, п'ять перемог та одна нічия;

- Патрік ван Леувен із Зорі – шість матчів, п'ять перемог та одна поразка;

- Віталій Пономарьов із Руху – шість матчів, три перемоги, дві нічиї та одна поразка;

- Віктор Скрипник з Ворскли — шість матчів, чотири перемоги та дві поразки.

Проголосувати за одного із кандидатів можна тут.

Голосування триватиме до понеділка, 19 червня, до 13:00 за київським часом.