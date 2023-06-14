Німеччина

Француз може покинути мюнхенський клуб.

Лукас Ернандес хоче залишити Баварію, повідомляє, повідомляє Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, 27-річний захисник хоче перейти до ПСЖ, про свої наміри він доніс керівництву мюнхенського клубу. Ціна на 27-річного француза – 60 млн євро + бонуси. Баварія не заперечуватиме відходу гравця.

Нагадаємо, що Ернандес перейшов до Баварії у 2019 році за 80 мільйонів євро з Атлетіко.

Зазначимо, що Лукас пропустив більшу частину сезону через травму хрестоподібної зв'язки коліна.