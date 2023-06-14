Мадридський Реал на своєму офіційному сайті презентував новий комплект домашньої форми на сезон-2023/24.

Нова форма від компанії adidas виконана у традиційному білому кольорі. На рукавах і комірі будуть вставки та смуги темно-синього та золотого кольорів.

Воротарський комплект виконаний у салатово-чорному кольорі.

За підсумками сезону Реал посів друге місце у турнірній таблиці Ла Ліги та завоював путівку до групового етапу Ліги чемпіонів.