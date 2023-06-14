Новинка оформлена у традиційних білих кольорах.
ФК Реал Мадрид
14 червня 2023, 11:57
Мадридський Реал на своєму офіційному сайті презентував новий комплект домашньої форми на сезон-2023/24.
Нова форма від компанії adidas виконана у традиційному білому кольорі. На рукавах і комірі будуть вставки та смуги темно-синього та золотого кольорів.
Воротарський комплект виконаний у салатово-чорному кольорі.
За підсумками сезону Реал посів друге місце у турнірній таблиці Ла Ліги та завоював путівку до групового етапу Ліги чемпіонів.