Іспанія

Новинка оформлена у традиційних білих кольорах.

Мадридський Реал на своєму офіційному сайті презентував новий комплект домашньої форми на сезон-2023/24.

Нова форма від компанії adidas виконана у традиційному білому кольорі. На рукавах і комірі будуть вставки та смуги темно-синього та золотого кольорів.

🤍🎶 Llevo tu camiseta, pegada al corazón.

🆕👕 ¡Ya está aquí nuestra 1º equipación 2023/24!

🟡 @adidasfootball — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 14, 2023

Воротарський комплект виконаний у салатово-чорному кольорі.

За підсумками сезону Реал посів друге місце у турнірній таблиці Ла Ліги та завоював путівку до групового етапу Ліги чемпіонів.