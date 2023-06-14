Україна

Про це розповів наставник "біло-зелених" Віктор Скрипник.

Полтавська Ворскла розпочне підготовку до наступного сезону наприкінці цього місяця – 26 червня. Про це розповів головний тренер "біло-зелених" Віктор Скрипник, який нещодавно побував на товариському матчі між збірними Німеччини та України.

"Я отримав запрошення на товариську гру від Німецького футбольного союзу. Був разом зі своєю дружиною. Приємно спостерігати за великим футболом у місті, команді якого я присвятив багато років своєї ігрової і тренерської кар’єри. До речі, грав на цій арені й проти збірної Німеччини.

Невимовно приємно бачити на трибунах велику кількість українських уболівальників з прапорами. Дружелюбна атмосфера створювала відчуття справжнього футбольного свята. В інтерв’ю німецьким медіа я сказав спасибі приймаючій стороні за те, що на цю дату обрали саме українську національну збірну. Уболівав за українців, а рахунок 3:3, як говорять, результат для футбольного гурмана.

Плани підготовки Ворскли? 26 червня хочемо зібратися у Полтаві. Перші, втягуючі робочі дні проведемо вдома, а потім, в залежності від єврокубкового жереба, зорієнтуємось, де найоптимальніше влаштувати навчально-тренувальні збори", - наводить слова Скрипника прес-служба клубу.

Нагадаємо, Ворскла фінішувала на п'ятому місці у турнірній таблиці УПЛ і наступного сезону зіграє у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій. Суперник стане відомим 21 червня.