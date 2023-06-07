Україна

Нова угода з 22-річним малійцем розрахована до літа 2027 року.

Ворскла на своєму офіційному сайті оголосила про продовження контракту із захисником Ібрагімом Кане.

Нова угода з 22-річним малійцем розрахована до літа 2027 року. За свою кар'єру у полтавському клубі Ібрагім провів 91 матч, у яких забив 11 голів та віддав дев'ять асистів.

Цього сезону Кане провів 11 зустрічей, у яких забив один гол та віддав дві результативні передачі.

За підсумками сезону Ворскла набрала 45 очок і посіла п'яте місце у турнірній таблиці УПЛ, що дозволяє команді Віктора Скрипника виступити у кваліфікації Ліги конференцій.