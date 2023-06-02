Україна

Румунського спеціаліста хочуть бачити на батьківщині.

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу може повернутися у Рапід із Бухареста. Про це повідомляє ProSport.

За словами співвласника клубу Дена Цуку, керівництво хоче повернути 77-річного румуна на батьківщину.

Також зазначається, що Рапід хоче бачити Луческу у якості консультанта клубу. Цуку вже провів попередню розмову з Містером на цю тему.

Діючий контракт Луческу з "біло-синіми" розрахований до літа 2024 року.

Зазначимо, що Луческу очолював Рапід з 1997 по 1998 та з 1999 по 2000 роки. За цей час він виграв чемпіонат країни, Кубок та Суперкубок Румунії.