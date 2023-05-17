Україна

Румунський спеціаліст перебуває на базі клубу в Києві та керує процесом підготовки команди.

Київське Динамо продовжує підготовку до найближчого матчу української Прем'єр-ліги проти Олександрії. Про це повідомляє прес-служба "біло-синіх".

Динамівці розпочали підготовку у понеділок, провівши відновне заняття у тренажерному залі та на полі. Наступні три дні також включали одне ранкове заняття.

У середу було довге теоретичне заняття, після чого була робота на полі, яка проходила під контролем головного тренера киян Мірчі Луческу.

Нагадаємо, румунський фахівець успішно переніс операцію та продовжує відновлення. Поки Містер пересувається на милицях, тож він стежив за процесом зі сторони.

За індивідуальною програмою тренується Богдан Леднєв, виконуючи бігову роботу. Він відновлюється після травми, яку одержав на зимових зборах.

Тим часом Микола Шапаренко тренувався у загальній групі без жодних обмежень.

У четвер на киян чекає тренування, після чого команда вирушить до Олександрії автобусом.

Нагадаємо, матч Олександрія – Динамо відбудеться у суботу, 20 травня, о 15:00 за київським часом.