Україна

Наступний суперник молодіжної збірної України.

7 червня в Австрії розпочинається НТЗ молодіжної збірної України, яка готуватиметься до фінального турніру Євро-2023 (U-21).

Стало відомо, що наша команда під час австрійського збору проведе два спаринги: 13 червня молодіжна збірна України зустрінеться з однолітками з Кувейту (початок матчу — о 19.00 за київським часом), а 16-го числа зіграє з Ірландією (19.00). Про гру з ірландцями було відомо раніше.

Нагадаємо, Ротань оголосив список гравців U-21, які викликані на збір молодіжної збірної України перед Євро-2023.