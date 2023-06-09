Україна

Президент залишається на своїй посаді.

В пресі з'явилась інформація, що Андрій Павелко погодився із рішенням суду щодо відсторонення з посади президента УАФ.

Втім, керівний орган українського футболу поспішив спростувати ці повідомлення.

"В окремих ЗМІ шириться чергова порція недостовірної інформації про нібито "відсторонення" керівника УАФ Андрія Павелка від займаної посади та про те, що він нібито з цим "погодився".

Наголошуємо, що президент УАФ не був відсторонений від займаної посади, відповідне рішення першої судової інстанції не вступило в законну силу. Процедура його апеляційного оскарження триває", — йдеться у заяві УАФ.

Нагадаємо, раніше президент УАФ Андрій Павелко прокоментував призначення Сергія Реброва головним тренером національної збірної України.