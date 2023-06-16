Україна

Команда Руслана Ротаня зіграла внічию.

Збірна України U-21 в рамках товариського поєдинку грала проти однолітків з Ірландії в процесі підготовки до фінальної частини чемпіонату Європи.

Команда Руслана Ротаня двічі виходила вперед протягом зустрічі завдяки голам з пенальті, проте так й не змогла здобути перемогу.

На гол Бондаренка в першому таймі точним пострілом відповів Моран, а вже після пенальті у виконанні Сікана паритет встановив Лавал.

Україна U-21 — Ірландія U-21 2:2

Голи: Бондаренко, 17, Сікан, 73 — Моран, 45+4, Лавал, 82

Україна U-21 (стартовий склад): Нещерет — Сич, Таловеров, Батагов, Вівчаренко — Бондаренко, Бражко, Криськів — Кащук, Сікан, В'юнник